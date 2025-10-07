Следователи выясняют обстоятельства гибели 19-летнего матроса под Пермью

Следователи проводят проверку по факту гибели 19-летнего матроса-моториста, утонувшего под Пермью, сообщили perm.aif.ru в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается Пермский межрайонный следственный отдел краевого следственного управления.
Напомним, о гибели молодого человека 2006 года рождения стало известно от Государственной инспекции труда в Пермском крае. В ведомстве рассказали, что он служил матросом-мотористом на дноуглубительном судне «Камский-429». Утром 5 октября, когда корабль находился в акватории причала Нижних Муллов, он сдал вахту и во время отдыха между сменами по каким-то причинам спрыгнул с борта в воду. До берега доплыть он не смог и утонул.
В трудовой инспекции Прикамья также заявили о проведении проверки и выяснении подробностей трудовых отношений молодого человека с работодателем.