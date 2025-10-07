Следователи выясняют обстоятельства гибели 19-летнего матроса под Пермью

Напомним, о гибели молодого человека 2006 года рождения стало известно от Государственной инспекции труда в Пермском крае. В ведомстве рассказали, что он служил матросом-мотористом на дноуглубительном судне «Камский-429». Утром 5 октября, когда корабль находился в акватории причала Нижних Муллов, он сдал вахту и во время отдыха между сменами по каким-то причинам спрыгнул с борта в воду. До берега доплыть он не смог и утонул.