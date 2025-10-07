Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи выясняют обстоятельства гибели 19-летнего матроса под Пермью

Молодой человек спрыгнул с судна в воду и утонул.

Источник: Аргументы и факты

Следователи проводят проверку по факту гибели 19-летнего матроса-моториста, утонувшего под Пермью, сообщили perm.aif.ru в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается Пермский межрайонный следственный отдел краевого следственного управления.

Напомним, о гибели молодого человека 2006 года рождения стало известно от Государственной инспекции труда в Пермском крае. В ведомстве рассказали, что он служил матросом-мотористом на дноуглубительном судне «Камский-429». Утром 5 октября, когда корабль находился в акватории причала Нижних Муллов, он сдал вахту и во время отдыха между сменами по каким-то причинам спрыгнул с борта в воду. До берега доплыть он не смог и утонул.

В трудовой инспекции Прикамья также заявили о проведении проверки и выяснении подробностей трудовых отношений молодого человека с работодателем.