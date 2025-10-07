Экс-мэра Назарово подозревают в получении крупной взятки

Взамен на это, бывший мэр давал незаконные указания подчиненным, чтобы в документацию о закупках включались критерии оценки заявок, предварительно согласованные с самой компанией. Подобные требования были «заточены» исключительно под возможности ООО «ПромСтрой», что гарантировало организации победу в тендере. Благодаря этой схеме компания также заключила с городской администрацией муниципальный контракт на сумму свыше 100 млн рублей.