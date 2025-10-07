Ричмонд
Экс-мэра Назарово подозревают в получении крупной взятки

Бывший мэр города Назарово, получавший от ООО «ПромСтрой» деньги за победу в конкурсах на дорожные работы, стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, сумма взятки составила 3,5 млн рублей, а благодаря фальсифицированным условиям компания незаконно выиграла муниципальный контракт на сумму более 100 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города Назарово по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Прокуратура Красноярского края.

По версии следствия, экс-чиновник получил 3,5 млн рублей за обеспечение победы в конкурсах на дорожные работы. Установлено, что в период с 2023 по 2024 год фигурант систематически получал денежное вознаграждение через директора подрядной организации ООО «ПромСтрой».

Взамен на это, бывший мэр давал незаконные указания подчиненным, чтобы в документацию о закупках включались критерии оценки заявок, предварительно согласованные с самой компанией. Подобные требования были «заточены» исключительно под возможности ООО «ПромСтрой», что гарантировало организации победу в тендере. Благодаря этой схеме компания также заключила с городской администрацией муниципальный контракт на сумму свыше 100 млн рублей.

Подозреваемый покинул свой пост в феврале 2025 года. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ.

В настоящее время решается вопрос об избрании бывшему главе города меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и других причастных лиц продолжаются.