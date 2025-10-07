Электромонтер из Омской области потерял почти миллион рублей из-за мошенников

55-летний электромонтером из Тевризского района стал жертвой телефонных мошенников. Он потерял 829 тысяч рублей, пытаясь заработать на «инвестиционной платформе». Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Мужчина наткнулся в интернете на рекламу быстрого заработка через биржу. Привлеченный обещаниями легкого дохода и финансовую независимость, он перешел по ссылке, ознакомился с «положительными отзывами» и оставил заявку. Вскоре ему позвонил «инвестиционный аналитик», который помог зарегистрироваться на поддельной брокерской платформе и установить специальные приложения для перевода средств.
Сначала потерпевший вложил 9 200 рублей — на его виртуальном счете действительно появилась «прибыль». Затем «аналитик» предложил «выгодную сделку» с вложением 700 тысяч рублей. Мужчина попытался взять кредит, но получил отказ. Тогда «куратор» якобы вложил собственные средства, пообещав доход в 150 тысяч рублей.
Когда сельчанин захотел вывести деньги, ему сообщили о «технической ошибке» — якобы из-за неверных реквизитов карты возникло «искажение электронного следа». Для «исправления» ситуации потребовалось назначить бенефициара — им стала супруга потерпевшего. Мошенники убедили пару обнулить все ее банковские счета, включая кредитные, и перевести 820 000 рублей на «резервный счет Центробанка» — на самом деле, на подконтрольные преступникам реквизиты.
Позже женщина заметила в приложении странные активы и настояла на обращении в банк. Специалисты подтвердили: средства украдены, а «активы» не имеют ценности. Семья немедленно подала заявление в полицию.
По факту возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Расследование продолжается. Полиция напоминает: любые предложения о быстром заработке в интернете, особенно с участием «аналитиков» и срочных переводов, — верный признак мошенничества.
