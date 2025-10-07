Электромонтер из Омской области потерял почти миллион рублей из-за мошенников

Мужчина наткнулся в интернете на рекламу быстрого заработка через биржу. Привлеченный обещаниями легкого дохода и финансовую независимость, он перешел по ссылке, ознакомился с «положительными отзывами» и оставил заявку. Вскоре ему позвонил «инвестиционный аналитик», который помог зарегистрироваться на поддельной брокерской платформе и установить специальные приложения для перевода средств.