В Минске пенсионерка чуть не продала квартиру из-за черных риелторов. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Едва не продала квартиру по указанию злоумышленников», — отметили в сообщении.
В Минске пенсионерка обратилась в милицию, которая стала жертвой схемы мошенников. Удалось установить, что аферисты за несколько дней выманили у минчанки под предлогом декларирования более 90 000 долларов.
После этого мошенники убедили пенсионерку в том, что ее квартира выставлена на продажу на черном рынке. Для того, чтобы сберечь недвижимость, жительнице Минска советовали самой «фиктивно» ее продать.
«Риэлтор, которую наняли для помощи в сделке, подробно рассказала потерпевшей о современных формах мошенничества. Но та заверила, что продает жилье добровольно», — привели подробности в МВД.
Но вечером пожилая женщина засомневалась и потребовала у лжеправоохранителей личную встречу. В ответ она получила звонок по видеосвязи. Увидев ненастоящего следователя, минчанка поняла, что стала жертвой обмана.
