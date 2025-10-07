Дело о мошенничестве при строительстве школы возбуждено в крымской столице

В процессе проверки было установлено, что часть оплаченных работ, выполненных подрядной организацией, не была осуществлена. Кроме того, на счет строительной компании без достаточных оснований было переведено свыше 1,7 миллиона рублей. После выявленных нарушений прокурор направил материалы проверки в следственный орган.