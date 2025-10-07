Дело о мошенничестве при строительстве школы возбуждено в крымской столице

После прокурорской проверки в Крыму возбудили уголовное дело по факту мошенничества в ходе строительства школьных помещений.
По данным надзорного ведомства, департамент капитального строительства администрации Симферополя в феврале 2023 года заключил муниципальный контракт на строительство блоков начальных классов для Таврической школы № 20 имени Святителя Луки Крымского.
В процессе проверки было установлено, что часть оплаченных работ, выполненных подрядной организацией, не была осуществлена. Кроме того, на счет строительной компании без достаточных оснований было переведено свыше 1,7 миллиона рублей. После выявленных нарушений прокурор направил материалы проверки в следственный орган.
После рассмотрения фактов возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве. Прокуратура взяла расследование под контроль.