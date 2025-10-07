Ричмонд
На переезде после Свияжска пассажирский поезд протаранил «КамАЗ»

Сегодня на 753-м км Горьковской железной дороги около станции Свияжск Зеленодольского района Татарстана пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Санкт-Петербург, влетел в «КамАЗ» на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Источник: социальные сети

Кадры с места публикуют очевидцы в социальных сетях.

Как сообщили «Татар-информу» в Минздраве Татарстана, пострадавших нет, водитель успел выскочить из грузовика до столкновения.