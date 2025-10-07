В Свердловской области задержали сотрудника Госавтоинспекции, подозреваемого в убийстве

Накануне в регионе пропал житель Новой Ляли. После того, как мужчина длительное время не выходил на связь, в дежурную часть городского ОВД обратились его родственники, сообщив, что он уехал на автомобиле в Верхотурье.
В результате правоохранительные органы нашли мужчину, который на тот момент уже был мертв, в лесном массиве около деревни Новая Тура.
«В ходе комплекса мероприятий представителям МВД удалось задержать двух подозреваемых, одним их которых оказался сотрудник местной Госавтоинспекции. Он сразу был отстранен от исполнения служебных обязанностей», — рассказал Горелых.
В ближайшее время его уволят из ОВД по отрицательным основаниям. Вместе со вторым фигурантом они «понесут наказание в установленном законом порядке».