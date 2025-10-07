Татьяну Лазареву заочно приговорили к семи годам колонии

Ранее ТАСС сообщал, что гособвинение ходатайствовало о назначении телеведущей наказания в виде семи лет колонии общего режима. Установлено, что в феврале 2025 года Лазарева два раза в своем Telegram-канале «Лазарева тут!» распространила материалы без пометки иностранного агента. Сотрудники Роскомнадзора зафиксировали правонарушение и направили протокол в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Ранее Лазарева два раза привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Назначенные судом штрафы она не оплатила. Адвокат телеведущей заявил, что вину она не признает.