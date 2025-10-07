Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие в аварии, произошедшей в центре Иркутска

Что касается водителя «Тойоты», в отношении него составлено восемь административных протоколов. Он отказался от медосвидетельствования, а свое неподчинение полиции объяснил отсутствием водительского удостоверения. Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Напомним, корреспондент КП-Иркутск побывал на месте происшествия и поговорил с очевидцами. Подробности — здесь.