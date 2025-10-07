Ричмонд
Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие в аварии, произошедшей в центре Иркутска

Двух человек госпитализировали после аварии на Софьи Перовской в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 7 октября 2025 года в центре Иркутска, на перекрестке улиц Партизанской и Софьи Перовской, произошло серьезное ДТП. Как ранее сообщала КП-Иркутск, автомобиль «Тойота Премио», отказавшийся остановиться по требованию госавтоинспекторов, спровоцировал целую цепь столкновений. В итоге машины получили повреждения, а пешеходы на тротуаре оказались в опасности. О состоянии пострадавших сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

— К счастью, в этом ДТП никто серьезно не пострадал. Травмы получили трое взрослых. Одному человеку медицинская помощь была оказана на месте, и он отказался от госпитализации. Двое других с травмами легкой степени тяжести были доставлены в Иркутскую областную клиническую больницу для обследования, — прокомментировал глава региона.

Что касается водителя «Тойоты», в отношении него составлено восемь административных протоколов. Он отказался от медосвидетельствования, а свое неподчинение полиции объяснил отсутствием водительского удостоверения. Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Напомним, корреспондент КП-Иркутск побывал на месте происшествия и поговорил с очевидцами. Подробности — здесь.