Могилевчанин получил уголовное дело из-за разбитой витрины в центре города

В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратилась владелица магазина декоративной косметики. Женщина сообщила, что неизвестный повредил остекление витрины. Было установлено, что к случившемуся оказался причастен 36-летний водитель из Могилева.