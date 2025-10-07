Ричмонд
Могилевчанин получил уголовное дело из-за разбитой витрины в центре города

Житель Могилева разбил витрину в центре города и получил уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Могилевчанин получил уголовное дело из-за разбитой витрины в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратилась владелица магазина декоративной косметики. Женщина сообщила, что неизвестный повредил остекление витрины. Было установлено, что к случившемуся оказался причастен 36-летний водитель из Могилева.

«Ранним утром, находясь в алкогольном опьянении, он без причины сломал стекло и пошел дальше», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в отношении могилевчанина было заведено уголовное дело.

