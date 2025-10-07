В Ачинске росгвардейцы задержали с поличным магазинного вора. Случилось это утром 7 октября — сработала охранная сигнализация магазина на улице Омской. К охраняемому объекту направилась ближайшая группа задержания. На месте увидели разбитую входную дверь.
Сначала силовики заблокировали вход. Вскоре заметили, как из магазина пытается выйти довольно возрастной мужчина, в руках большая сумка. Тут его задержали на месте преступления и доставили в отдел полиции, сообщает интернет-издание «Запад24».
Подозреваемым оказался местный житель, ему 66 лет, ранее судимый. В сумку набрал продукты, алкоголь и табак.