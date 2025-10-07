Гендиректор «Башспирта» останется в СИЗО

Господин Абдрахимов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, гендиректор государственной компании не расторг заведомо невыгодные соглашения об аренде помещений в центре Уфы. Договоры заключались предыдущим топ-менеджментом «Башспирта». Ущерб предприятия от бездействия Раифа Абдрахимова в СКР оценивают более чем в 103 млн руб.