Гендиректор «Башспирта» останется в СИЗО

Господин Абдрахимов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, гендиректор государственной компании не расторг заведомо невыгодные соглашения об аренде помещений в центре Уфы. Договоры заключались предыдущим топ-менеджментом «Башспирта». Ущерб предприятия от бездействия Раифа Абдрахимова в СКР оценивают более чем в 103 млн руб.
Руководитель «Башспирта» был задержан 28 августа, на следующий день по ходатайству следствия арестован на месяц.
2 сентября в защиту Раифа Абдрахимова выступил глава Башкирии Радий Хабиров. Он высказался с намерением ходатайствовать об отмене ареста, однако Верховный суд Башкирии оставил решение Советского районного суда в силе. В конце месяца мера пресечения была продлена до конца октября.