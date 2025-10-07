Смертельное ДТП в Слюдянском районе: один погиб, трое пострадали

Госавтоинспекция проводит проверку по факту трагического ДТП, произошедшего сегодня на 182-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Платц» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «Хавал», следовавшим во встречном направлении в сторону Улан-Удэ.
В результате аварии 73-летний водитель «Тойоты» погиб на месте. Водитель кроссовера — женщина, а также двое несовершеннолетних детей доставлены в медицинское учреждение Слюдянки.
На месте происшествия работают экипаж ДПС и сотрудники следственно-оперативной группы. Назначена проверка для установления всех обстоятельств случившегося. На участке трассы организовано реверсивное движение.