В Новосибирске мужчина выпал из окна многоэтажки на Европейском Береге

В Новосибирске у дома на улице Владимира Заровного, 24, обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, он выпал из окна одного из верхних этажей. Об этом КП-Новосибирск узнал из паблика «АСТ-54 Black».
Инцидент произошёл в жилом комплексе «Европейский Берег». На место оперативно прибыли сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.
Как рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе МВД России по Новосибирской области:
— Сообщение об обнаружении тела мужчины у дома по улице Владимира Заровного в полицию поступало. На место выехали сотрудники полиции. Обстоятельства устанавливаются, — уточнили в ведомстве.