Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске мужчина выпал из окна многоэтажки на Европейском Береге

Тело нашли у дома на улице Владимира Заровного, сейчас обстоятельства выясняют полицейские.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске у дома на улице Владимира Заровного, 24, обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, он выпал из окна одного из верхних этажей. Об этом КП-Новосибирск узнал из паблика «АСТ-54 Black».

Инцидент произошёл в жилом комплексе «Европейский Берег». На место оперативно прибыли сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

Как рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе МВД России по Новосибирской области:

— Сообщение об обнаружении тела мужчины у дома по улице Владимира Заровного в полицию поступало. На место выехали сотрудники полиции. Обстоятельства устанавливаются, — уточнили в ведомстве.