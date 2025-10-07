Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Приморье

За последние сутки в Приморском крае зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие, из которых 6 сопровождались травмированием людей. К счастью, погибших нет, однако 10 человек получили различные травмы, а повреждения получил 91 автомобиль. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Серьезное ДТП произошло в Михайловском районе на первом километре автодороги «село Михайловка — город Уссурийск». В результате столкновения трех автомобилей пострадали три человека. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и медицинские работники.
По предварительной информации, виновником аварии стал водитель автомобиля Daihatsu Thor. При выполнении левого поворота он не предоставил преимущество встречному Toyota Prius, что привело к столкновению. После удара Toyota Prius по инерции врезался в стоявший Toyota Master Ace Surf и оказался в кювете.
В результате аварии травмы получили водитель Toyota Prius — женщина 42 лет, пассажирка Toyota Prius — женщина 41 года и пассажирка Daihatsu Thor — женщина 47 лет.
Водитель Daihatsu Thor имеет 12-летний стаж вождения и ранее в 2025 году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. По факту ДТП возбуждено административное расследование, составлен протокол. Предполагаемому виновнику грозит штраф на сумму более 30 тысяч рублей.
В ГИБДД отмечают, что несоблюдение правил очередности проезда перекрестков остается одной из главных причин ДТП в Приморском крае.