Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Приморье

За последние сутки в Приморском крае зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие, из которых 6 сопровождались травмированием людей. К счастью, погибших нет, однако 10 человек получили различные травмы, а повреждения получил 91 автомобиль. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.