В Челябинске задержали мужчину, случайно убившего сожительницу

По данным следствия, 20 сентября 2025 года в квартире дома № 16 по улице Петра Сумина между мужчиной и женщиной возник конфликт. Почвой стало нежелание последней продолжать совместную жизнь. В ходе ссоры подозреваемый нанёс ей несколько ударов руками по голове, после чего скрылся.