В Челябинске задержали мужчину, случайно убившего сожительницу

Следственный комитет возбудил дело в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своей сожительницы. Как сообщили в ведомстве, он сознался в содеянном.
По данным следствия, 20 сентября 2025 года в квартире дома № 16 по улице Петра Сумина между мужчиной и женщиной возник конфликт. Почвой стало нежелание последней продолжать совместную жизнь. В ходе ссоры подозреваемый нанёс ей несколько ударов руками по голове, после чего скрылся.
От полученных травм женщина скончалась на месте. Спустя три дня, 23 сентября 2025 года, тело 47-летней женщины в её собственном доме обнаружила дочь погибшей.
В отношении мужчины ведётся расследование. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.