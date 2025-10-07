Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутского предпринимателя осудили за гибель рабочего на стройке

В Иркутске предпринимателя осудили за нарушение правил безопасности на стройке, которое привело к гибели рабочего.

Источник: Следственный комитет РФ

Суд признал 37-летнего бизнесмена виновным в том, что он не обеспечил безопасные условия труда. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

«Следствием и судом установлено, что в январе 2024 года подсудимый, являясь работодателем потерпевшего, допустил последнего, не имеющего соответствующей квалификации, к высотным работам на строительном объекте в городе Иркутске по улице Партизанской и не проконтролировал использование средств индивидуальной защиты», — сказали в СК.

Трагедия произошла, когда рабочий снимал опалубку с бетонного каркаса на пятом этаже. Мужчина работал без страховки, рядом не было ограждения. Он потерял равновесие и упал вниз, получив смертельные травмы.

Суд назначил предпринимателю наказание в виде двух лет принудительных работ. С его зарплаты будут удерживать 5% в пользу государства. Также бизнесмену запретили заниматься строительной деятельностью в течение одного года.