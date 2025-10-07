Иркутского предпринимателя осудили за гибель рабочего на стройке

Суд признал 37-летнего бизнесмена виновным в том, что он не обеспечил безопасные условия труда. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.
«Следствием и судом установлено, что в январе 2024 года подсудимый, являясь работодателем потерпевшего, допустил последнего, не имеющего соответствующей квалификации, к высотным работам на строительном объекте в городе Иркутске по улице Партизанской и не проконтролировал использование средств индивидуальной защиты», — сказали в СК.
Трагедия произошла, когда рабочий снимал опалубку с бетонного каркаса на пятом этаже. Мужчина работал без страховки, рядом не было ограждения. Он потерял равновесие и упал вниз, получив смертельные травмы.
Суд назначил предпринимателю наказание в виде двух лет принудительных работ. С его зарплаты будут удерживать 5% в пользу государства. Также бизнесмену запретили заниматься строительной деятельностью в течение одного года.