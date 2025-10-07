Иркутского предпринимателя осудили за гибель рабочего на стройке

«Следствием и судом установлено, что в январе 2024 года подсудимый, являясь работодателем потерпевшего, допустил последнего, не имеющего соответствующей квалификации, к высотным работам на строительном объекте в городе Иркутске по улице Партизанской и не проконтролировал использование средств индивидуальной защиты», — сказали в СК.