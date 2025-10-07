В Красноярском крае приостановили поиски с воздуха пропавшей семьи

КРАСНОЯРСК, 7 окт — РИА Новости. Поиски с воздуха пропавшей в походе семьи в Красноярском крае приостановлены, авиация ожидает для вылетов подходящей погоды, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы регионального добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
«Авиация ожидает подходящей для вылетов погоды», — сказала Чооду.
Также Чооду рассказала РИА Новости, что поисковики из-за плохой погоды пока не могут использовать акустический излучатель для трансляции сообщений для потерявшихся, так как его работа предполагается на воздушном транспорте в небе. Работа продолжается наземными группами.
«Сегодня ожидаем пополнение — около 50 курсантов военной академии готовы присоединиться к поисково-спасательным работам. На ПСР (поисково-спасательные работы — ред.) задействована проходимая техника: квадроциклы, внедорожники, мотоциклы, снего- и болотоходы; в штабе работают спутниковые тарелки, вышка мобильной связи. Установлены мачты связи и генераторы электричества. Всё ещё требуются опытные туристы, охотники, подготовленные люди», — добавила Чооду.
МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин, откуда они начали поход, пропавшие должны были вернуться через 3 — 3,5 часа.
На поисках работают свыше 350 человек. На помощь прибыли добровольцы отряда «ЛизаАлерт» из соседних регионов. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК. Наземная группа поисковиков за время поисков прошла почти 280 квадратных километров леса. Поиски осложняет плохая погода — на местности выпал снег.