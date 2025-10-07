В Краснодаре 21-летний мотоциклист погиб в ДТП с автомобилем скорой помощи. Авария произошла на улице Северной в ночь на 7 октября.
Предварительно, водитель скорой помощи двигался с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом со стороны улицы Филатова в сторону улицы Уральской. При развороте автомобиль столкнулся с двигающимся попутно мотоциклом под управлением 21-летнего парня.
«В результате ДТП водитель мотоцикла скончался. Пассажирка с переломом таза доставлена в больницу скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.