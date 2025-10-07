В ДТП на выезде из Солнечного пострадали три человека

Утром 6 октября на улице 2-й Новосибирской произошло ДТП с участием бетономешалки и автомобиля «Volvo». Авария полностью перекрыла выезд из микрорайона Солнечный в сторону Вторчермета. Сегодня Госавтоинспекция Екатеринбурга сообщила, что устанавливает обстоятельства ДТП.
По предварительным данным, водитель автобетоносмесителя «SHAANXI» не уступил дорогу водителю «Volvo», когда перестраивался с правой на левую полосу пути. Автомобили столкнулись, и «Volvo» вынесло на встречку. Там машина врезалась в «Toyota RAV4».
В ДТП пострадали 3 человека: 49-летняя водитель «Toyota RAV4» и 17-летняя пассажирка, а так же 37-летняя водитель «Volvo». Все они с разной тяжестью травм доставлены в больницу.
— Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что автобетоносмесителем управлял 21-летний мужчина, уроженец другого государства, со стажем вождения 3 года, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении водителя «SHAANXI» составлены несколько административных протоколов: по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ «Отсутствие полиса ОСАГО», по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством с неисправностями» и по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов».
Водителю Toyota RAV4 предъявили административный протокол по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ «Отсутствие полиса ОСАГО». Работа по установлению обстоятельств произошедшего продолжается.