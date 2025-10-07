В ДТП на выезде из Солнечного пострадали три человека

В отношении водителя «SHAANXI» составлены несколько административных протоколов: по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ «Отсутствие полиса ОСАГО», по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством с неисправностями» и по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов».