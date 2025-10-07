На стройплощадке в Учалах мужчина погиб под грудой грунта

В башкирском городе Учалы произошел несчастный случай со смертельным исходом. Жертвой трагедии, как сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда республики, стал 43-летний рабочий.
ЧП произошло в минувшую субботу, 4 октября, на территории строящегося жилого дома по улице 65 лет Победы. Во время земляных работ на рабочего, находившегося в траншее, обрушился пласт грунта. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Как сообщила руководитель Гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина, пострадавший выполнял работы по договору подряда, заключенному с индивидуальным предпринимателем Александровым А. Н. Ведомство начало расследование, в ходе которого специалисты намерены выяснить точную причина происшествия, а также проверить правомерность оформления отношений с рабочим по договору гражданско-правового характера вместо трудового соглашения.
