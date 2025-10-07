На стройплощадке в Учалах мужчина погиб под грудой грунта

ЧП произошло в минувшую субботу, 4 октября, на территории строящегося жилого дома по улице 65 лет Победы. Во время земляных работ на рабочего, находившегося в траншее, обрушился пласт грунта. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.