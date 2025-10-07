Магазин «Пятерочка» сгорел в результате пожара под Воронежем

Сообщение о возгорании на улице Чапаева поступило в оперативные службы в 1.14 понедельника, 7 октября. На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты.
Огонь охватил одноэтажное здание магазина, распространился на административный блок и котельную. Благодаря оперативной работе спасателей возгорание было ликвидировано к 1.39. На месте происшествия работали десять сотрудников МЧС и три единицы специальной техники.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Ущерб от пожара предстоит оценить экспертам.
Это уже не первый случай возгорания в торговых объектах региона за последнее время.