Магазин «Пятерочка» сгорел в результате пожара под Воронежем

Один из магазинов торговой сети «Пятерочка» был уничтожен в результате пожара в Новоусманском районе. ЧП произошло этой ночью в совхозе «Воронежский», уточняют в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Чапаева поступило в оперативные службы в 1.14 понедельника, 7 октября. На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты.

Огонь охватил одноэтажное здание магазина, распространился на административный блок и котельную. Благодаря оперативной работе спасателей возгорание было ликвидировано к 1.39. На месте происшествия работали десять сотрудников МЧС и три единицы специальной техники.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Ущерб от пожара предстоит оценить экспертам.

Это уже не первый случай возгорания в торговых объектах региона за последнее время.