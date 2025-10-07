Челябинский областной суд оставил в СИЗО топ-менеджера «Макфы»

Об этом сообщается по итогам рассмотрения в апелляционном порядке жалобы адвокатов в интересах обвиняемого Владлена Паршина.
Обжалуя постановление первой инстанции, сторона защиты заявляла, что оснований для продления срока содержания под стражей не имеется, просила изменить меру пресечения на домашний арест, прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Напомним, 25 сентября Тракторозаводский райсуд продлил срок действия меры пресечения в виде заключения под стражей до 27 ноября 2025 года. Именно это постановление оставлено без изменения.
Органами предварительного следствия директор по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлен Паршин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, часть 6 статьи 290 УК РФ.
Второй фигурант — начальник управления службы закупа зерна компании Иван Тофан. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали обоих в феврале этого года. С тех пор они находятся в следственном изоляторе.
По версии следствия, Иван Тофан и Владлен Паршин с сентября 2024 года планировали получить не менее 16 млн рублей от представителя коммерческой организации взамен на беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. По данным СКР, фигурантов задержали при передаче им первой части взятки в размере 1 млн рублей через посредника — менеджера «Макфы».