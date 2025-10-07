Челябинский областной суд оставил в СИЗО топ-менеджера «Макфы»

По версии следствия, Иван Тофан и Владлен Паршин с сентября 2024 года планировали получить не менее 16 млн рублей от представителя коммерческой организации взамен на беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. По данным СКР, фигурантов задержали при передаче им первой части взятки в размере 1 млн рублей через посредника — менеджера «Макфы».