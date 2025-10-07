Ричмонд
Под Воронежем будут судить автомобилиста, устроившего пьяное ДТП с жертвами

Под суд пойдет житель Воронежской области, перевозивший подростков и врезавшийся по пьяни в дерево.

Источник: ГАИ Воронежской области

До суда дошло дело жителя Борисоглебска, устроившего пьяное ДТП, в котором один подросток погиб и еще двое пострадали.

Авария произошла в середине июля 2025 года в селе Старовоскресеновка. Мужчина, лишенный прав, да еще и пьяный, сел за руль, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП 15-летний пассажир умер от полученных травм на месте аварии, еще двое несовершеннолетних попали в больницу с травмами.

— Уголовное дело направлено в суд, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.