Под Воронежем будут судить автомобилиста, устроившего пьяное ДТП с жертвами

Авария произошла в середине июля 2025 года в селе Старовоскресеновка. Мужчина, лишенный прав, да еще и пьяный, сел за руль, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП 15-летний пассажир умер от полученных травм на месте аварии, еще двое несовершеннолетних попали в больницу с травмами.