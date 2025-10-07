Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машинист автогрейдера устроил ДТП, в котором пострадали трое детей и их мать. Дело направлено в суд

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Машинист автогрейдера устроил ДТП, в котором пострадали трое детей и их мать. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Генпрокуратуры.

Источник: Без источника

Работник одного из республиканских унитарных предприятий обвиняется по ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений четырем лицам, трое из которых — малолетние.

«Согласно материалам дела 52-летний брестчанин 12 июля 2024 года на территории Брестского района управлял автогрейдером, который принадлежал предприятию, осуществляющему деятельность в сфере эксплуатации и содержания автомобильных дорог. При выезде со второстепенной дороги обвиняемый проявил невнимательность и неосмотрительность к дорожно-транспортной ситуации и ее изменениям, не предоставил преимущество ехавшему по главной дороге автомобилю Mercedes-Benz Sprinter под управлением 29-летнего местного жителя и на перекрестке совершил с ним столкновение», — сообщили в пресс-службе.

В момент аварии в Mercedes помимо водителя находились его 27-летняя супруга и шестеро малолетних детей в возрасте до восьми лет, причем младшему ребенку не исполнилось и года.

«В результате ДТП троим детям (2019, 2021 и 2022 года рождения), а также супруге водителя микроавтобуса причинены тяжкие телесные повреждения по признакам опасности для жизни и неизгладимого обезображения лица в разном сочетании», — сказали в пресс-службе.

Расследованием также установлено, что автогрейдер эксплуатировался с технически неисправными рулевым управлением, стояночной и рабочей тормозными системами, которые возникли задолго до происшествия. При этом фактическая расстановка знаков на перекрестке, на котором произошло ДТП, не соответствовала дислокации и требованиям СТБ. Данные нарушения не состояли в причинной связи с наступившими последствиями.

«Вместе с тем, исходя из необходимости устранить причины и условия, способствовавшие преступлению, в адрес Министерства транспорта и коммуникаций следователем направлено представление с требованиями: исключить эксплуатацию транспортных средств предприятий с техническими неисправностями, при наличии которых их участие в дорожном движении запрещено; обеспечить расстановку средств организации дорожного движения в соответствии с техническими нормативными правовыми актами», — дополнили в ведомстве.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета. Генеральная прокуратура изучила материалы дела и установила, что предварительное расследование по нему проведено полно, объективно и всесторонне, действия обвиняемого квалифицированы правильно, предъявленное ему обвинение обосновано имеющимися в деле доказательствами, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении применена законно.