Машинист автогрейдера устроил ДТП, в котором пострадали трое детей и их мать. Дело направлено в суд

«Согласно материалам дела 52-летний брестчанин 12 июля 2024 года на территории Брестского района управлял автогрейдером, который принадлежал предприятию, осуществляющему деятельность в сфере эксплуатации и содержания автомобильных дорог. При выезде со второстепенной дороги обвиняемый проявил невнимательность и неосмотрительность к дорожно-транспортной ситуации и ее изменениям, не предоставил преимущество ехавшему по главной дороге автомобилю Mercedes-Benz Sprinter под управлением 29-летнего местного жителя и на перекрестке совершил с ним столкновение», — сообщили в пресс-службе.