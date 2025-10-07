Ричмонд
Литве надоело охранять Тихановскую за миллион евро в год

МИНСК, 7 окт — Sputnik. Власти Литвы решили понизить уровень охраны представителя белорусской оппозиции Светланы Тихановской (в 2021 году включена в Беларуси в список причастных к террористической деятельности), об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

Источник: Sputnik.by

На основании оценки ситуации с безопасностью и оценки рисков было принято решение Службы безопасности руководства о снижении уровня применяемой защиты.

приводит слова Будриса РИА Новости со ссылкой на LRT

Глава МИД уточнил, что сама Тихановская и ее офис уже проинформированы об этом решении.

От Службы безопасности до полиции

Теперь охрана Тихановской будет передана от Службы безопасности руководства к Бюро криминальной полиции, в обязанности которых входит защита лиц, которым могут угрожать. К примеру, криминальная полиция обеспечивает защиту потерпевших и свидетелей.

Уточняется, что охрана Тихановской обходилась Литве примерно один миллион евро в год. В эту сумму входила круглосуточная физическая охрана представителя оппозиции в Литве и за рубежом, а также автомобили, содержание резиденции и VIP-терминалы в аэропортах.

Тихановская покинула Беларусь в августе 2020 года, Литва присвоила ей статус официального гостя категории С, который предоставляется послам иностранных государств, главам миссий международных организаций, зарегистрированным в Литве, членам Европейской комиссии.

В марте 2023 года Минский городской суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы.