Литве надоело охранять Тихановскую за миллион евро в год

На основании оценки ситуации с безопасностью и оценки рисков было принято решение Службы безопасности руководства о снижении уровня применяемой защиты.
Глава МИД уточнил, что сама Тихановская и ее офис уже проинформированы об этом решении.
От Службы безопасности до полиции
Теперь охрана Тихановской будет передана от Службы безопасности руководства к Бюро криминальной полиции, в обязанности которых входит защита лиц, которым могут угрожать. К примеру, криминальная полиция обеспечивает защиту потерпевших и свидетелей.
Уточняется, что охрана Тихановской обходилась Литве примерно один миллион евро в год. В эту сумму входила круглосуточная физическая охрана представителя оппозиции в Литве и за рубежом, а также автомобили, содержание резиденции и VIP-терминалы в аэропортах.
Тихановская покинула Беларусь в августе 2020 года, Литва присвоила ей статус официального гостя категории С, который предоставляется послам иностранных государств, главам миссий международных организаций, зарегистрированным в Литве, членам Европейской комиссии.
В марте 2023 года Минский городской суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы.