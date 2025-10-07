Литве надоело охранять Тихановскую за миллион евро в год

Уточняется, что охрана Тихановской обходилась Литве примерно один миллион евро в год. В эту сумму входила круглосуточная физическая охрана представителя оппозиции в Литве и за рубежом, а также автомобили, содержание резиденции и VIP-терминалы в аэропортах.