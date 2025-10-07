В Омской области мусор у печи стал причиной пожара

В селе Сосновское Таврического района произошёл пожар из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Огонь вспыхнул днём 6 октября в металлическом гараже. Хозяин заметил дым и успел потушить пламя огнетушителем до приезда пожарных. Сгорел строительный мусор на площади около одного квадратного метра.
По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной возгорания стало то, что рядом с печью хозяин хранил мусор.
Заместитель начальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности МЧС по Омской области Денис Зяткевич напомнил, что неправильная эксплуатация печей — одна из частых причин пожаров:
«Причиной пожара может быть нарушение правил устройства печи — недостаточные расстояния между дымоходом и деревянными конструкциями, отсутствие предтопочного листа. Также нередко пожары происходят из-за розжига бензином или керосином, перекаливания печей, топки с открытыми дверцами. Нельзя сушить на печах одежду, дрова и другие материалы, складировать рядом мусор или ставить веники и швабры — всё это опасно».
Спасатели напоминают: чтобы избежать пожара, необходимо соблюдать элементарные правила — держать зону у печи в чистоте и не оставлять без присмотра источник огня.