В Омской области мусор у печи стал причиной пожара

«Причиной пожара может быть нарушение правил устройства печи — недостаточные расстояния между дымоходом и деревянными конструкциями, отсутствие предтопочного листа. Также нередко пожары происходят из-за розжига бензином или керосином, перекаливания печей, топки с открытыми дверцами. Нельзя сушить на печах одежду, дрова и другие материалы, складировать рядом мусор или ставить веники и швабры — всё это опасно».