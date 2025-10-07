Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области мусор у печи стал причиной пожара

Нарушение этих правил приводит к пожару.

Источник: пресс-служба МЧС

В селе Сосновское Таврического района произошёл пожар из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Огонь вспыхнул днём 6 октября в металлическом гараже. Хозяин заметил дым и успел потушить пламя огнетушителем до приезда пожарных. Сгорел строительный мусор на площади около одного квадратного метра.

По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной возгорания стало то, что рядом с печью хозяин хранил мусор.

Заместитель начальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности МЧС по Омской области Денис Зяткевич напомнил, что неправильная эксплуатация печей — одна из частых причин пожаров:

«Причиной пожара может быть нарушение правил устройства печи — недостаточные расстояния между дымоходом и деревянными конструкциями, отсутствие предтопочного листа. Также нередко пожары происходят из-за розжига бензином или керосином, перекаливания печей, топки с открытыми дверцами. Нельзя сушить на печах одежду, дрова и другие материалы, складировать рядом мусор или ставить веники и швабры — всё это опасно».

Спасатели напоминают: чтобы избежать пожара, необходимо соблюдать элементарные правила — держать зону у печи в чистоте и не оставлять без присмотра источник огня.