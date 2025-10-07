Четыре мирных жителя погибли в Херсонской области в результате ударов дронов ВСУ

В Херсонской области за последние сутки в результате атак украинских беспилотников четыре мирных жителя погибли и один человек получил ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По информации главы региона, самые большие потери зафиксированы на дороге между Заводовкой и Горностаевкой: там четыре человека погибли в результате удара беспилотника, нанесенного по гражданским машинам.
В Новой Каховке в результате удара дрона осколочные ранения получил 73-летний местный житель. Его госпитализировали в Новокаховскую ЦГБ.
Как сообщил губернатор, обстрелам подвергся ряд населенных пунктов: Алешки, Великие Копани, Виноградово, Горностаевка, Заводовка, Каховка, Каиры, Малая Лепетиха, Таврийск и Тарасовка.
Из-за атак БПЛА в регионе также повреждены объекты гражданской инфраструктуры:
В Великой Лепетихе полностью разрушена автозаправочная станция.
В Бехтерах повреждено неэксплуатируемое здание фельдшерско-акушерского пункта.