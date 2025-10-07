Ричмонд
Четыре мирных жителя погибли в Херсонской области в результате ударов дронов ВСУ

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели четырех человек и ранении 73-летнего мужчины в результате ударов беспилотников ВСУ. Также украинской армией был обстрелян ряд населенных пунктов региона.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Херсонской области за последние сутки в результате атак украинских беспилотников четыре мирных жителя погибли и один человек получил ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По информации главы региона, самые большие потери зафиксированы на дороге между Заводовкой и Горностаевкой: там четыре человека погибли в результате удара беспилотника, нанесенного по гражданским машинам.

В Новой Каховке в результате удара дрона осколочные ранения получил 73-летний местный житель. Его госпитализировали в Новокаховскую ЦГБ.

Как сообщил губернатор, обстрелам подвергся ряд населенных пунктов: Алешки, Великие Копани, Виноградово, Горностаевка, Заводовка, Каховка, Каиры, Малая Лепетиха, Таврийск и Тарасовка.

Из-за атак БПЛА в регионе также повреждены объекты гражданской инфраструктуры:

В Великой Лепетихе полностью разрушена автозаправочная станция.

В Бехтерах повреждено неэксплуатируемое здание фельдшерско-акушерского пункта.

