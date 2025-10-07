Ричмонд
Адвокаты Пака в суде представят доказательства в его защиту

В Волгограде сегодня, 7 октября, продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 74-летнего Александра Пака, обвиняемого в убийстве многодетной Екатерины Буравлевой. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, на заседании вновь присутствует супруга пенсионера, его адвокаты и присяжные.

— Сегодня защита Пака планирует познакомить присяжных с записями звонков в службу спасения с сообщениями о ДТП. Кроме того, адвокаты принесли документы о купле-продаже автомобиля, в результате наезда которого погибла женщина. Также планируется рассмотрение протокола, составленного на месте происшествия, в котором зафиксировано состояние дорожной поверхности, — передает корреспондент информагентства.

Защита Пака пригласила в суд также специалиста, который расскажет о выводах, сделанных по итогам экспертизы одежды, в которой в момент наезда BMW находилась Екатерина Буравлева.

Напомним, ранее в процессе выступили прокурор, озвучивший доводы следствия, и медэксперты, которые констатировали, что смерть волгоградки наступила в результате наезда BMW. Также сторона обвинения представила суду выводы врача-офтальмолога, который заявил, что Александр Пак, хотя и и имеет отклонения в работе органов зрения, управлять автомобилем мог без очков.

Адвкоты Пака, наоборот, на последнем заседании сделали акцент на том, что периферическое зрение их подзащитного и его слух дефективны в силу развивающихся недугов.