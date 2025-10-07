Адвокаты Пака в суде представят доказательства в его защиту

Напомним, ранее в процессе выступили прокурор, озвучивший доводы следствия, и медэксперты, которые констатировали, что смерть волгоградки наступила в результате наезда BMW. Также сторона обвинения представила суду выводы врача-офтальмолога, который заявил, что Александр Пак, хотя и и имеет отклонения в работе органов зрения, управлять автомобилем мог без очков.