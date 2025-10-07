В Иркутске предпринимателя осудили за гибель рабочего на стройке

В Иркутске вынесли приговор по делу о трагической гибели человека на строительной площадке. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, суд признал 37-летнего предпринимателя виновным в нарушении правил безопасности, которое привело к смерти работника.
Случилось все в январе 2024 года на объекте по улице Партизанской. Предприниматель, выступавший работодателем, допустил к высотным работам 22-летнего бетонщика, не имевшего необходимой квалификации и допуска. При этом работодатель не проконтролировал использование средств индивидуальной защиты.
— Молодой рабочий выполнял демонтаж опалубки с бетонного каркаса на пятом этаже без страховочного троса. На краю неогороженного перекрытия он потерял равновесие и упал вниз на бетонное покрытие. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и потерпевший скончался на месте происшествия, — добавили в пресс-службе ведомств.
Суд назначил виновному наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в государственный бюджет. Также предпринимателю запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией строительных работ, в течение одного года.
