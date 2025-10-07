Адвокат Татьяны Черных обжаловала ее арест

Сама Татьяна Черных в ходе процесса по избранию ей меры пресечения прокомментировала показания Николая Смирнова. «То, что некий Николай Борисович Смирнов, чтобы не сидеть в тюрьме, написал вам какие-то показания — это же слова. В данном случае не показаниями, а документами подтверждается хищение», — сказала она.