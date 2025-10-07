Ричмонд
В Жодино директор и учредитель фирмы такси задержаны за махинации с налогами на 360 тысяч рублей

МВД: руководство фирмы такси в Жодино скрыло налогов на 360 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали предпринимателей в Жодино за махинации с налогами, сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудниками БЭП было установлено, что руководство фирмы такси реализовало схему ухода от налогов. Так, 38-летняя директор и 43-летний учредитель платили часть зарплаты водителям наличными, чтобы занижать выручку и не доплачивать налоги.

Из-за зарплат в «конвертах» госбюджет недополучил свыше 360 тысяч белорусских рублей.

Расследуется уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

