В Жодино директор и учредитель фирмы такси задержаны за махинации с налогами на 360 тысяч рублей

Правоохранители задержали предпринимателей в Жодино за махинации с налогами, сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудниками БЭП было установлено, что руководство фирмы такси реализовало схему ухода от налогов. Так, 38-летняя директор и 43-летний учредитель платили часть зарплаты водителям наличными, чтобы занижать выручку и не доплачивать налоги.
Из-за зарплат в «конвертах» госбюджет недополучил свыше 360 тысяч белорусских рублей.
Расследуется уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
