Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти достигло 45 человек

«Число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек», — передали в СК.
Ранее стало известно, что количество людей, умерших в Ленинградской области в результате употребления суррогатного алкоголя, содержащего метанол, возросло до 41 человека.
Напомним, массовые отравления людей, употребивших произведенную в кустарных условиях водку, начали фиксировать в Ленобласти в сентябре. Больше всего жертв — в Сланцевском и Волосовском районах, единичные случаи смертельных отравлений зафиксированы еще в четырех районах Ленобласти.