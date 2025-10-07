Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти достигло 45 человек

Напомним, массовые отравления людей, употребивших произведенную в кустарных условиях водку, начали фиксировать в Ленобласти в сентябре. Больше всего жертв — в Сланцевском и Волосовском районах, единичные случаи смертельных отравлений зафиксированы еще в четырех районах Ленобласти.