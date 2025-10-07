Ричмонд
Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти достигло 45 человек

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области увеличилось до 45 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек», — передали в СК.

Ранее стало известно, что количество людей, умерших в Ленинградской области в результате употребления суррогатного алкоголя, содержащего метанол, возросло до 41 человека.

Напомним, массовые отравления людей, употребивших произведенную в кустарных условиях водку, начали фиксировать в Ленобласти в сентябре. Больше всего жертв — в Сланцевском и Волосовском районах, единичные случаи смертельных отравлений зафиксированы еще в четырех районах Ленобласти.