В Краснодарском крае парашютистка получила травму при приземлении. Все произошло в станице Андрюки Мотовского района 6 октября.
29-летняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа совершал прыжок с парашютом на территории аэропорта станицы. При приземлении девушка получила травму.
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют следователи СК.
«Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту травмирования парашютистки проводится доследственная проверка. Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.