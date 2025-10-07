Первое заседание по делу Алана Марзаева пройдет в Уфе 10 октября

В пятницу, 10 октября, в Ленинском районном суде пройдет первое судебное заседание по делу бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов РБ.
Напомним, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, будучи заместителем премьер-министра республиканского правительства, он получил 37 млн рублей через посредника за совершение действий в пользу ООО «ДТС», а именно за покровительство фирме и заключение госконтрактов на строительство автодорог.
Марзаева задержали в конце сентября 2024 года.