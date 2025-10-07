Первое заседание по делу Алана Марзаева пройдет в Уфе 10 октября

Напомним, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, будучи заместителем премьер-министра республиканского правительства, он получил 37 млн рублей через посредника за совершение действий в пользу ООО «ДТС», а именно за покровительство фирме и заключение госконтрактов на строительство автодорог.