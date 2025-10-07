В Новосибирске 17-летнего подростка обвиняют в похищении 13-летнего школьника

В Ленинском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. По данным следствия, 17-летний местный житель вместе с сообщниками увёз 13-летнего подростка и избил его. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
Инцидент произошёл вечером 25 сентября. По версии следствия, у школы в Ленинском районе группа подростков подошла к 13-летнему мальчику и под угрозами насилия посадила его в автомобиль. После этого школьника вывезли на одну из улиц района и нанесли множественные удары по голове и туловищу.
Пострадавшего позже отпустили. Сейчас он находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следователи задержали 17-летнего участника нападения. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 126 УК РФ — похищение человека, совершённое группой лиц, с применением насилия и в отношении несовершеннолетнего.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.