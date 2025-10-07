В Новосибирске 17-летнего подростка обвиняют в похищении 13-летнего школьника

Инцидент произошёл вечером 25 сентября. По версии следствия, у школы в Ленинском районе группа подростков подошла к 13-летнему мальчику и под угрозами насилия посадила его в автомобиль. После этого школьника вывезли на одну из улиц района и нанесли множественные удары по голове и туловищу.