В Кишиневе подросток избил прохожего за отказ дать сигарету: Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье на Чеканах, на бульваре М. чел Бэтрын.

Источник: Комсомольская правда

Подросток напал на прохожего за отказ дать сигарету.

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье на Чеканах, на бульваре М. чел Бэтрын.

По сообщениям очевидцев, к 50-летнему мужчине подошёл 16-летний парень и попросил сигарету. Получив отказ, подросток набросился на прохожего и стал избивать.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, пишет pulsmedia.md.

Сотрудники полиции задокументировали преступные действия юноши и задержали его на 72 часа.

