В Энгельсе пассажир избил таксиста травматическим пистолетом

Причиной конфликта стал спор о деньгах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Энгельсе пьяный пассажир жестоко избил таксиста. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, 55-летний водитель всего лишь пытался решить обычный спор об оплате поездки.

— Вместо того чтобы спокойно поговорить, 38-летний мужчина, ранее судимый, достал травматический пистолет и начал хладнокровно бить им водителя по голове, — пишут журналисты.

После нападения таксисту потребовалась срочная медицинская помощь. К счастью, полиция оперативно среагировала и задержала опасного преступника. У него изъяли то самое оружие, которым он избил беззащитного водителя. Теперь буйному пассажиру грозит серьезное наказание — до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело уже заведено.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что предпринимателя осудили за гибель рабочего на стройке в Иркутске.