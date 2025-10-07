Ричмонд
Число жертв отравления в Ленобласти выросло до 45

Жертвами отравления метанолом в Ленинградской области стали уже 45 человек. В СК РФ сообщили о задержании руководителей коммерческой структуры, ответственной за хранение опасного продукта. Возбуждено новое уголовное дело о халатности, в рамках которого будет дана оценка действиям надзорных органов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ленинградской области число погибших в результате отравления алкоголем, содержащим метиловый спирт, достигло 45 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Как уточнили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела по статье «Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», задержаны еще двое подозреваемых. Это руководители и бенефициары коммерческой организации, которая хранила изъятую из оборота спиртосодержащую продукцию в Тосненском районе Ленинградской области. Следствие намерено добиваться заключения фигурантов под стражу.

Кроме того, в ходе расследования возбуждено отдельное уголовное дело по статье «Халатность». Следственные органы дадут правовую оценку действиям контролирующих ведомств.

На данный момент правоохранители устанавливают каналы поставки продукции и принимают меры по изъятию суррогата из незаконного оборота.