Число жертв отравления в Ленобласти выросло до 45

Как уточнили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела по статье «Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», задержаны еще двое подозреваемых. Это руководители и бенефициары коммерческой организации, которая хранила изъятую из оборота спиртосодержащую продукцию в Тосненском районе Ленинградской области. Следствие намерено добиваться заключения фигурантов под стражу.