Число жертв отравления в Ленобласти выросло до 45

В Ленинградской области число погибших в результате отравления алкоголем, содержащим метиловый спирт, достигло 45 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
Как уточнили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела по статье «Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», задержаны еще двое подозреваемых. Это руководители и бенефициары коммерческой организации, которая хранила изъятую из оборота спиртосодержащую продукцию в Тосненском районе Ленинградской области. Следствие намерено добиваться заключения фигурантов под стражу.
Кроме того, в ходе расследования возбуждено отдельное уголовное дело по статье «Халатность». Следственные органы дадут правовую оценку действиям контролирующих ведомств.
На данный момент правоохранители устанавливают каналы поставки продукции и принимают меры по изъятию суррогата из незаконного оборота.