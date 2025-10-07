Привез друга в больницу и напал на врача: волгоградца оштрафовали за дебош

В Волгограде суд оштрафовал местного жителя, который устроил дебош в приемном отделении больницы № 25 и напал на врача. Инцидент, о котором стало известно после проверки прокуратуры Дзержинского района, произошел ночью 26 января, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.
Мужчина доставил своего знакомого в больницу скорой помощи, но вместо того чтобы дождаться помощи, начал вести себя крайне агрессивно. Он нецензурно выражался в адрес врача-терапевта, а затем перешел к физической силе.
По данным надзорного ведомства, дебошир хватал медика за одежду и руки, не давая ему осмотреть пациента. Кульминацией конфликта стало то, что он с силой толкнул доктора в дверь. В результате нападения врачу самому потребовалась медицинская помощь.
Успокаивать буйного посетителя пришлось сотрудникам Росгвардии, которых вызвали работники больницы. По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении мужчины административное дело по статье «Побои». Суд назначил ему наказание в виде штрафа — 5 тысяч рублей.