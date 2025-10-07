Крымчанин обманул иностранца на 570 тысяч рублей, пообещав ему гражданство

Жителя Ялты признали виновным в мошенничестве в отношении гражданина Узбекистана на сумму более 570 тысяч рублей под предлогом помощи в получении российского гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда.
В августе 2021 года ялтинец встретил гражданина Узбекистана и предложил ему помощь в получении гражданства. Горожанин знал, что у иностранца нет ни ВНЖ, ни законных источников дохода. Кроме того, приезжий плохо говорит по-русски и имеет непогашенную судимость за преступление, совершенное в нашей стране.
Крымчанин попросил за помощь 120 тысяч рублей. Иностранец согласился. Далее мужчина выманивал у гражданина Узбекистана деньги под предлогом оплаты штрафов и дополнительных расходов. Общая сумма ущерба превысила 570 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.