Крымчанин обманул иностранца на 570 тысяч рублей, пообещав ему гражданство

В августе 2021 года ялтинец встретил гражданина Узбекистана и предложил ему помощь в получении гражданства. Горожанин знал, что у иностранца нет ни ВНЖ, ни законных источников дохода. Кроме того, приезжий плохо говорит по-русски и имеет непогашенную судимость за преступление, совершенное в нашей стране.