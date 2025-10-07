За рулем «нырнувшего» в подземный переход в Симферополе авто был ребенок

«По предварительным данным, за рулем Nissan Teana находился подросток 2010 года рождения, не имевший права управления транспортным средством. Двигаясь со стороны улицы Маяковского, он не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на металлическое пешеходное ограждение и въехал в подземный пешеходный переход», — уточнили правоохранители.