Предприниматель из Перми не платил работнику более трёх с половиной лет

В ведомстве сообщили о возбуждении в отношении индивидуального предпринимателя уголовного дела по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы работнику). В следственном отделе по Дзержинскому району Перми выяснили, что бизнесмен не выплачивал зарплату и иные положенные выплаты с сентября 2021 года по апрель 2025-го, при этом действуя «из корыстной и иной личной заинтересованности».