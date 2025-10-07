Предприниматель из Перми не платил работнику более трёх с половиной лет

Предприниматель из Перми не платил своему сотруднику зарплату более трёх с половиной лет, задолжал ему 2,6 миллиона рублей и стал фигурантом уголовного дела, рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю.
В ведомстве сообщили о возбуждении в отношении индивидуального предпринимателя уголовного дела по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы работнику). В следственном отделе по Дзержинскому району Перми выяснили, что бизнесмен не выплачивал зарплату и иные положенные выплаты с сентября 2021 года по апрель 2025-го, при этом действуя «из корыстной и иной личной заинтересованности».
За это время невыплаченная им работнику сумма достигла 2 623 133 рублей.
Свою вину подозреваемый не признал, ущерб работнику не возместил. Следствие продолжает выяснять обстоятельства и собирать доказательства.