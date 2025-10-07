Калининградец осужден на 10 лет за призывы против госбезопасности

Установлено, что в период с 2022 по 2024 год подсудимый администрировал несколько телеграм-каналов, где размещал материалы, связанные со специальной военной операцией. В феврале 2024 года он опубликовал призывы к финансовой поддержке Вооруженных сил Украины, а в марте того же года разместил публикацию, содержащую оправдание деятельности двух террористических организаций.