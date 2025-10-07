Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградец осужден на 10 лет за призывы против госбезопасности

Балтийский флотский военный суд вынес обвинительный приговор 52-летнему жителю Калининграда, признанному виновным в публичных призывах к деятельности против безопасности государства и оправдании терроризма.

Источник: Янтарный край

Прокуратура Калининградской области обеспечила поддержание государственного обвинения по делу.

Установлено, что в период с 2022 по 2024 год подсудимый администрировал несколько телеграм-каналов, где размещал материалы, связанные со специальной военной операцией. В феврале 2024 года он опубликовал призывы к финансовой поддержке Вооруженных сил Украины, а в марте того же года разместил публикацию, содержащую оправдание деятельности двух террористических организаций.

С учетом позиции государственного обвинителя и предыдущего приговора суд назначил окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с штрафом в размере 6,2 млн рублей. Приговор основан на доказательствах, собранных в ходе следствия, и отражает серьезность инкриминируемых преступлений.