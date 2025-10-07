Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе интернет-наркодилерам вынесли приговор

Организатора и администратора интернет-магазина по продаже наркотических средств отправили за решетку.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле прошлого года 28-летний мужчина создал интернет-магазин по продаже наркотиков, в деятельность которого вовлек свою знакомую в качестве администратора. Спустя месяц он на территории республики приобрел оптовую партию запрещенных веществ, которую расфасовал на более мелкие части для распространения в Уфе.

Их преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, наркотики изъяли из оборота.

Суд назначил им наказание в виде 7 лет 6 месяцев и 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Ранее в Башкирии полицейские изъяли 6 кг синтетических наркотиков.