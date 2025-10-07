В Уфе интернет-наркодилерам вынесли приговор

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле прошлого года 28-летний мужчина создал интернет-магазин по продаже наркотиков, в деятельность которого вовлек свою знакомую в качестве администратора. Спустя месяц он на территории республики приобрел оптовую партию запрещенных веществ, которую расфасовал на более мелкие части для распространения в Уфе.