В машине Усольцевых нашли открытую упаковку спичек

«Без костра при минусовой ночёвке легко замёрзнуть. Сложно гадать, что произошло, но более правдоподобное предположение, что с Сергеем, более опытным, чем Ирина участником, произошла травма либо резкое ухудшение здоровья… по какой-то причине не смогли двигаться… ибо если бы двигались, рано или поздно вышли на тропу или дорогу, которые ведут вниз к деревне,» — рассказала волонтер Ирина Якунина.