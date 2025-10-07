В машине Усольцевых нашли открытую упаковку спичек

В машине семьи Усольцевых обнаружили початую упаковку спичек, в которой не хватает одного коробка. Об этом изданию sibnovosti рассказали волонтеры «Лизы Алерт».
«Без костра при минусовой ночёвке легко замёрзнуть. Сложно гадать, что произошло, но более правдоподобное предположение, что с Сергеем, более опытным, чем Ирина участником, произошла травма либо резкое ухудшение здоровья… по какой-то причине не смогли двигаться… ибо если бы двигались, рано или поздно вышли на тропу или дорогу, которые ведут вниз к деревне,» — рассказала волонтер Ирина Якунина.
На территории поисковики обнаружили множество природных укрытий: каменные гроты с подстилкой из сухих листьев, моховые «палатки» на каменном основании, где можно и костер развести и от ветра и снегопада укрыться, большие поваленные деревья. Однако до сих пор кострищ и других следов семьи Усольцевых найти не удалось.
Напомним, 28 сентября супруги Ирина и Сергей вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились в поход к скале Буратинкино. Через три часа похода погода резко испортилась. С тех пор семью Усольцевых никто не видел.