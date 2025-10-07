На Кубани супруги заплатят штраф 60 тысяч рублей за песню на украинском языке

Суд установил, что видеозапись с песней на украинском языке была опубликована в мессенджере и содержала контекст, дискредитирующий использование Вооруженных сил РФ.



Славянский районный суд признал пару виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. В ходе заседания фигуранты выразили раскаяние. Каждому назначено наказание в размере 30 тысяч рублей.



Решение вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.