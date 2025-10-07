Суд установил, что видеозапись с песней на украинском языке была опубликована в мессенджере и содержала контекст, дискредитирующий использование Вооруженных сил РФ.
Славянский районный суд признал пару виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. В ходе заседания фигуранты выразили раскаяние. Каждому назначено наказание в размере 30 тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
На Кубани супруги заплатят штраф 60 тысяч рублей за песню на украинском языке
Супруги из Славянского района оштрафованы на 60 тысяч рублей за исполнение украинской песни во время домашнего застолья 8 августа 2025 года.
Суд установил, что видеозапись с песней на украинском языке была опубликована в мессенджере и содержала контекст, дискредитирующий использование Вооруженных сил РФ.