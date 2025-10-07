В Минске грузовик с неисправными тормозами врезался в две легковушки

Авария произошла утром 7 октября на улице Янки Купала. Предварительно установлено, что у грузовика МАЗ, за рулем которого был 41-летний водитель, отказали тормоза. В итоге грузовик врезался в легковые «Фольксваген» и «Шкода», остановившиеся на светофоре.