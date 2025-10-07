Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске грузовик с неисправными тормозами врезался в две легковушки

В Минске грузовик, у которого отказали тормоза, врезался в две легковушки.

Источник: Комсомольская правда

В Минске произошло ДТП с грузовиком и двумя легковушками, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла утром 7 октября на улице Янки Купала. Предварительно установлено, что у грузовика МАЗ, за рулем которого был 41-летний водитель, отказали тормоза. В итоге грузовик врезался в легковые «Фольксваген» и «Шкода», остановившиеся на светофоре.

К врачам обратилась 53-летняя водитель «Шкоды». После осмотра бригадой скорой помощи от госпитализации она отказалась.

ГАИ проводит проверку.

Еще МВД объявило в розыске 34-летнего белоруса, пропавшего в Германии.

Также в Жодино директор и учредитель фирмы такси задержаны за махинации с налогами на 360 тысяч рублей.