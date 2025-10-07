Ричмонд
Под Волгоградом вышел из строя паром

В Волжском Волгоградской области приостановлена работа парома «Дачник-1». По информации АО «Волжская автоколонна 1732», причиной стала техническая неисправность — обрыв тягового троса. Ориентировочно паром заработает 20 октября.

Напомним, в течение прошедшего сезона движение парома несколько раз приостанавливалось. Это было связано с паводком, а также с низким уровнем воды в Ахтубе.

«Дачник-1» перевозит волжан от поселка Рабочий (Козий пляж) к СНТ «Подшипник» и «Строитель».