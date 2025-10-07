Водитель потерял обзор, но виноват однозначно. Начальник УМВД — о трагедии на перекрёстке Банковской и Коммунальной

Погибший на перекрёстке Банковской и Коммунальной 10-летний школьник попал в слепую зону, но это не снимает вины с водителя. Об этом во вторник, 7 октября, заявил на оперативном совещании в областном правительстве начальник УМВД по Калининградской области Александр Сокрутенко.
«В ДТП однозначно вина этого водителя, но у него появилась мёртвая зона. Если касаться дорог: пешеходный переход, там разметка была нанесена, все знаки были установлены, но он (водитель — ред.) просто не увидел с правой стороны, когда ребёнок зашёл за большегрузную машину. У него потерялся обзор, но он должен был убедиться, что там никого нет. Но если бы была поменьше машина, ребёнка бы видели», — заявил Сокрутенко.
Начальник УМВД по Калининградской области рассказал, что ещё известно на данный момент. «Было проведено освидетельствование, следов алкогольного опьянения не засвидетельствовано. Также была взята кровь, которая была отправлена в наркологический диспансер Калининградской области», — сообщил Сокрутенко.
Водитель находится под подпиской о невыезде. Фигурант раньше не привлекался к уголовной ответственности, является участником боевых действий в Афганистане. При этом мужчина не раз нарушал ПДД.
«Во-первых, против него составляли протокол за управление транспортом без тахографа. Во-вторых, был составлен протокол за управление без документов, за управление при наличии неисправностей, за то, что не была оформлена диагностическая карта, отсутствовала страховка», — перечислил нарушения водителя начальник УМВД.
После гибели школьника на Банковской в УМВД предложили ограничить движение грузовиков у школ.