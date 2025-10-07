Водитель потерял обзор, но виноват однозначно. Начальник УМВД — о трагедии на перекрёстке Банковской и Коммунальной

«В ДТП однозначно вина этого водителя, но у него появилась мёртвая зона. Если касаться дорог: пешеходный переход, там разметка была нанесена, все знаки были установлены, но он (водитель — ред.) просто не увидел с правой стороны, когда ребёнок зашёл за большегрузную машину. У него потерялся обзор, но он должен был убедиться, что там никого нет. Но если бы была поменьше машина, ребёнка бы видели», — заявил Сокрутенко.